Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de maio

A sexta começa com Mercúrio se conectando aos Nodos Lunares — um convite claro para entender o que precisa ser deixado para trás e para onde sua alma deseja ir. É um dia de percepções que alinham mente e destino. A Lua em Áries em trígono com Marte reforça a coragem de agir, enquanto a conjunção da Lua com Vênus pede que a gente escolha ser feliz do nosso jeito, sem se moldar ao desejo dos outros nem revidar reações alheias. É sobre viver com autenticidade e paz.

Signo de Áries hoje

Você sente mais autonomia e impulso para ir atrás do que quer. Hoje, é importante lembrar que sua força não precisa ser uma imposição. Dê o passo com firmeza, mas sem atropelar a delicadeza dos outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.