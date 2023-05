Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de maio

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua fica o dia todo em Câncer, formando alguns aspectos importantes, como a conjunção com Vênus durante a manhã e o sextil com Urano durante a tarde. Esses trânsitos podem fazer com que você se sinta mais aberto a refletir sobre seus sentimentos, a se conectar às pessoas a sua volta e a trabalhar em prol de sua estabilidade emocional. A Lua Nova em Touro te impulsiona a construir bases mais sólidas em suas relações, para que você possa ter relacionamentos mais saudáveis e prósperos. Com a influência do sextil entre o Sol e Marte, você pode se sentir mais animado e forte para encarar as dificuldades que possam surgir ao longo do caminho, sem perder de vista os seus objetivos e propósitos.A Lua em Câncer forma uma quadratura com Quíron em seu signo despertando alguns desafios emocionais relacionados à sua identidade e forma de se expressar. Você pode se sentir confrontado com questões do passado que não foram resolvidas, sendo necessário enfrentá-las para estabilizar seus sentimentos.