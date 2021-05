Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de maio

Signo de Áries hoje

Na quinta-feira (20), o Sol iniciou o seu trânsito por Gêmeos e, somada à presença da Lua em Libra, as energias desse posicionamento nos deixa mais ansiosos, carismáticos e comunicativos. O grande desafio da influência conjunta desses dois signos é que, como devemos ficar em casa devido à pandemia, a necessidade de socializar que sentimos nesse momento gera certo desânimo e irritação. Por isso, uma dica interessante para hoje é marcar alguma reunião online com seus amigos, seja para jantar simultaneamente ou apenas para beber algo e conversar, como aconteceria em um barzinho. Você também pode fazer algo diferente com as pessoas que moram com você, para que vocês saiam da rotina e se sintam mais conectados, como jogar um jogo de tabuleiro ou pintar um cômodo para alegrar a casa. Além disso, Saturno inicia o movimento retrógrado hoje e, nos próximos dias, iremos encarar segredos e assuntos desconfortáveis, principalmente no contexto político. A partir das 18h a Lua ficará fora de curso, exigindo que dobremos a paciência para lidar com a confusão mental gerada por esse fenômeno.O movimento de retrogradação de Saturno que está se iniciando hoje te direciona a encarar aspectos da sua vida em que você está estagnado, seja pela cristalização de uma crença limitante causa por um trauma ou pelo orgulho que te impede de mudar padrões que, lá no fundo, você sabe que não são benéficos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.