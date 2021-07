Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de julho

Nesta quinta-feira, a Lua transita por Capricórnio durante todo o dia, nos convidando a nos dedicar com muito comprometimento ao que precisamos realizar. É um momento interessante para voltar nossa atenção para aquelas questões burocráticas que acabamos sempre deixando para depois, ‘empurrando para baixo do tapete’.

As energias de Capricórnio nos ajudam a resolver essas pendências que ficam nos preocupando inconscientemente, fazendo com que as coisas não aconteçam com a fluidez que podem acontecer. Além disso, hoje o Sol ingressa em Leão e, durante os próximos trinta dias em que o Sol está transitando por esse signo, nos sentimos mais animados e mais autoconfiantes. É preciso dar atenção para nós mesmos, porque a presença do Sol no signo em que rege nos ajuda a acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa essência e a nossa vocação.

Aproveite esse período de autodescoberta para identificar aquilo que te deixa mais feliz e entusiasmado com a vida.

Amor

A Lua cheia em Aquário indicando um desfecho para as situações iniciadas com o trânsito de Marte (seu planeta regente) em Leão, que gerou muitos incômodos internos que precisam de atenção para que você coloque um ponto final. Tenha cautela com o momento que você escolhe para conversar.

Carreira

Se concentre nas suas prioridades e tente entender o que pode estar sugando sua energia. Entendendo o que está em excesso, você conseguirá aprimorar sua organização e assim sentir que realmente seus esforços podem lhe trazer bons resultados.

Dinheiro

Essa lunação traz bons estímulos para ampliar os ganhos, mas a vontade de comprar algo não será pequena. É preciso ter persistência para resistir às promoções piscando nas vitrines ou pulando na tela do celular.

