Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de janeiro

O céu pede movimento. Acredite em seus sonhos e nos seus potenciais. Não se entregue ao medo de fracassar. Sabe aquele sonho ou objetivo que você abandonou? Sabe aquele trabalho inacabado ou relacionamentos fracassados? Aproveite a Lua no signo de Câncer e tente descobrir de onde vem esse medo do fracasso, que o leva a sabotar-se permanentemente. Olhe para sua criança interior que viu sua atitudes sendo reprimidas o tempo todo e hoje desiste mesmo antes de começar. Se solte mais um pouco, seja mais flexível. Você está percebendo agora que o seu medo está lhe amarrando. E o Sol em Aquário está aí fazendo você enxergar mais longe, iluminando as correntes. O signo do aguadeiro não deixa passar as amarras. Trabalhe seus medos e saia da estagnação. O planeta Vênus chega no signo de Capricórnio e permanece até o dia 16/02. Olhe para os teus laços e vínculos com os pés no chão. Você não quer mais ser enganado(a), não quer mais se iludir. Vênus em Capricórnio te pergunta: Quem te eleva ao cume da montanha?

Signo de Áries hoje

A chegada da Vênus no signo de Capricórnio desperta em você um desejo de ser admirado(a) e respeitado(a). Até o dia 16/02, os dois temas que estarão em foco são o amor e os projetos de carreira. Será um tempo de muito amadurecimento, evite dramas e chantagens. O céu pede compromisso com o que lhe dá prazer, encontre caminhos que se afinem com suas qualificações. Prepare-se para atrair bons relacionamentos profissionais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.