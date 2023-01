Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de janeiro

Signo de Áries hoje

A semana se inicia com a Lua em Aquário formando duas conjunções pela manhã, a primeira com com Saturno, que te chama a ser mais responsável pelas suas ações e desejos, e logo em seguida com Vênus, trazendo mais amor e leveza para esse processo. Esses aspectos te ajudam a resgatar alguns talentos que impulsionam mudanças importantes, e podem te impulsionar a resolver pendências e dilemas internos. Porém, a Lua fica fora de curso entre 7 e 15 horas, sendo preciso ter mais paciência, já que você pode se dispersar facilmente. Após esse período, a Lua entra em Peixes, e te convida a se conectar com seu lado mais sensível. Aproveite para ter momentos de descanso com quem você ama, ou para se conectar com sua espiritualidade. Para começar a semana, semeie o que você deseja colher pela frente.Os trânsitos do dia te convidam a se responsabilizar por suas ações, mas também a dar lugar para seu coração e intuição. É preciso identificar o que realmente deseja, sem colocar suas esperanças nas outras pessoas, e sim alinhar seus planos com quem faz parte deles.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.