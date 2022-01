Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de janeiro

Signo de Áries hoje

A Lua começa a semana transitando por Libra, o que indica maior disponibilidade emocional para nos dedicar aos relacionamentos. Por isso, uma dica interessante é reservar algumas horas do dia para compartilhar um momento agradável na companhia de quem mora com você, auxiliando a criar um clima acolhedor que é muito agradável nesse momento. A harmonia da casa é algo muito importante, por isso é interessante dedicar-se a cuidar do seu lar nos próximos dias. Além disso, as energias capricornianas serão muito influentes nos próximos dias: nesta segunda-feira (24) Marte entra em Capricórnio e, na quarta-feira (26), Mercúrio retrógrado também ingressa neste signo. Além de despertar uma postura mais séria e inflexível, a entrada desses dois planetas em Capricórnio, signo relacionado à responsabilidade e às cobranças, indica um momento em que seremos direcionados a encarar as consequências das nossas escolhas.O comportamento impulsivo dos arianos é evidenciado pela entrada da Lua em Libra. Sabendo disso, busque filtrar seus pensamentos antes de fazer ou falar algo motivado por eles, questionando se são mesmo fundamentados ou são apenas causados pelo estresse. Isso te ajuda a se manter bem com quem se relaciona.