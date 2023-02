Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de fevereiro

Signo de Áries hoje

Ontem a Lua Nova entrou em Áries, o que indica um momento de determinação, atitude e libertação do que precisa ser deixado no passado. Preste atenção nos sinais que o universo está te mandando e tente não se prender a velhos hábitos, porque eles podem estar te impedindo de avançar. Ao resolver as pendências que você estava acumulando (pessoais ou profissionais), torna-se possível seguir em frente de forma mais leve. Se tiver que tomar uma decisão hoje, caso tenha uma reunião importante ou esteja planejando conversar algo delicado com uma pessoa amada, lembre-se da importância de ouvir os outros também. O trígono entre Marte e Gêmeos te ajuda a se comunicar com assertividade e confiança, mas você pode acabar se esquecendo de escutar (e compreender) opiniões diferentes.Caso você se perceba impaciente hoje, é indicado ficar mais reservado para acalmar seus sentimentos e não projetá-los nas pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com suas expectativas, porque você pode acabar reagindo mal quando algo sair do esperado.