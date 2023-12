Previsão do signo de Áries para hoje, 23 de dezembro

O sábado pede que você continue cultivando suas ideias e projetos com amor e paciência. Esteja aberto(a) às novidades e confie na sua intuição. E por mais que você esteja tentando e buscando, ainda existe um aprendizado. Mercúrio Retrógrado no signo de Capricórnio está te mostrando os limites e os ajustes que precisam ser feitos, ou seja, o universo quer que você enxergue as situações de outro ângulo. Só você possui o poder de criar e nutrir seu próprio caminho, e a paciência é essencial para colher frutos duradouros.Mas nessa retrogradação, Mercúrio volta no signo de Sagitário, como se ele fosse buscar lá no signo do Centauro alguma coisinha esquecida. Algo que ficou para trás e que precisa ser curado. Um conhecimento pela metade, uma compreensão mal integrada. Você percebe que não está afinado com os objetivos que dão sentido ao que você faz.

Signo de Áries hoje

Confie na sua capacidade de tomar decisões baseadas na razão. Esteja aberto a confrontar a realidade, mesmo que seja desafiadora. Seja firme em suas convicções, mas esteja disposto a aprender com as experiências e a adaptar sua perspectiva quando necessário. No campo das relações, busque a comunicação clara e evite conflitos desnecessários.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.