Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de setembro

É Lua crescente no signo de Sagitário! A Lua que sobe cavalgante, e com uma tocha na mão, ascende o fogo do espírito.

Agora que você sabe da sua força e tem consciência do seu poder, coloque em ação seus planos. A Lua Crescente vai te apoiar nas suas ações, principalmente se elas estiverem alinhadas com sua essência, metas e com tudo que você vem planejando.

Estruture as suas ideias e não saia do foco, até o dia 13 de outubro, o Universo vai exigir de você muita disciplina e organização, pois afinal, é Lunação Virginiana e você precisa ser prático(a). Organize suas ideias, coloque ordem nesse caos interno e faça as entregas que você se propõe a fazer. Promova uma mudança na sua vida. E não se preocupe, você já tem o conhecimento e as ferramentas necessárias para dar o próximo passo.

Renove o compromisso com você mesmo(a) e com os seus sonhos.

Áries

A Lua crescente no signo de Sagitário pede passagem e tira você da sua zona de conforto. A influência de Sagitário abre algumas portas e resolve qualquer problema, principalmente aqueles que impedem seu crescimento ou não deixam sua vida andar. Mas Netuno marca presença e todo cuidado é pouco, a tendência é que você se deixe iludir, mantenha o foco no que é alcançável.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.