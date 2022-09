Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de setembro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua continua transitando por Leão, mas a animação e determinação que são características desse trânsito não são tão notáveis nesse momento, porque a Lua fica fora de curso durante todo o dia. Não seja tão exigente consigo mesmo neste momento, principalmente em relação à sua produtividade no trabalho. Além disso, hoje no fim do dia o Sol, que estava em Virgem durante as últimas semanas, entra no signo de Libra, inaugurando um novo momento em nossos relacionamentos. Apesar de estarmos vivendo momentos estressantes envolvendo falhas de comunicação e até mesmo contratempos eletrônicos - eventos que são influenciados pelo movimento de Mercúrio retrógrado - as energias librianas nos auxiliam a lidar com tudo isso. Com a passagem do Sol para o signo de Libra, nos sentimos preparados para ser mais compreensivos com os outros, para não tomar conclusões precipitadas e para conciliar aquilo que precisa de mais atenção em nossas vidas - seja no âmbito profissional, familiar, amoroso ou em relação ao autocuidado.O Sol em Libra forma uma oposição à Quíron em Áries, indicando uma possibilidade de cura através da conversa ou de um desabafo. Muitas vezes acabamos guardando sentimentos por achar que uma discussão não valeria a pena, mas é importante perceber que a base de qualquer tipo de relacionamento é o diálogo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.