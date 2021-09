Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de setembro

O Sol estava transitando por Virgem desde o dia 22 de agosto e hoje ingressa em Libra. Isso significa que as últimas semanas foram marcadas por uma energia mais metódica, nos impulsionando a organizar melhor nossa rotina, nossos projetos e até mesmo colocar a casa em ordem. Ignorar essa necessidade de estruturar a melhor vida prática e também os pensamentos pode ter feito com que as responsabilidades pesassem mais que o normal. Agora, com a mudança de signo, o Sol faz com que sintamos a necessidade de harmonizar a vida com mais leveza, sem tanto criticismo, como foi despertado por Virgem anteriormente. Apesar da inauguração da temporada libriana hoje, a Lua está transitando por Áries e Urano está retrógrado em Touro. Esse combo nos leva a questionar nossas metas profissionais Você pode se sentir estagnado, porque Touro é um signo de permanência. É preciso ter cuidado para não dar um passo maior que a perna, querendo transformar as coisas de forma radical.

Signo de Áries hoje

A entrada do Sol em Libra (signo oposto ao seu) aflora a necessidade de harmonizar seus relacionamentos e te mostra a necessidade de ter mais paciência para dialogar. É importante lembrar de não tentar impor suas vontades, mas sim chegar a um meio termo que seja benéfico para todas as partes.



