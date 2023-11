Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de novembro

Depois do seu exílio do signo de Libra e da sua queda no signo de Escorpião, o Sol se levanta, se liberta e se sente livre novamente no signo de Sagitário. É tempo de arrumar as malas e seguir as estradas, alargando a vista e buscando conhecimentos. Olha para o céu e aponta sua flecha para as estrelas.

Sob o sol de Escorpião você viveu lutas interiores, mas chegou a hora de mobilizar essas energias e destiná-las a outros fins. Você pode chegar longe, afinal, para Sagitário não existe limites. Fuja de tudo que é mesquinho, comedido e estreito. Busque tudo o que o prolongue. Qual alvo você quer atingir? Onde você quer chegar?

Áries

Pode comemorar, ariano(a). A chegada do Sol em Sagitário vai levantar o seu astral. Depois de viver algumas dores e algumas crises, seu espírito explorador estará em alta. Nos próximos 30 dias você vai encarar a vida com otimismo e esperança, mesmo nos momentos difíceis. Seja estudando, viajando ou buscando os “porquês” e “para quês” da nossa existência, esteja alinhado(a) com o que acredita.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.