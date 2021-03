Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de março

Signo de Áries hoje

A semana começa de forma agitada, tendo em vista que o Sol e Vênus encontram-se em Áries, e essa conjunção nos faz sentir mais apaixonados e expressivos. Por outro lado, a proximidade entre esses astros evidencia os impulsos e instintos que geralmente são reprimidos por nós, o que pode ocasionar atitudes imprevisíveis e desastrosas. Tendo isso em mente, é necessário ser cauteloso visando a identificar suas emoções antes de decidir como lidar com elas, considerando, ainda, que essas estão amplificadas e podem ser infundamentadas. Além disso, Mercúrio faz um sextil com Urano e uma quadratura com a Lua. Esse primeiro aspecto é benéfico para a vida profissional, gerando ideias progressistas; enquanto o segundo faz com que fiquemos instáveis emocionalmente e dificulta a comunicação clara e coesa. Hoje também está acontecendo um trígono entre Marte e Saturno, que nos deixa mais determinados para atingir nossos objetivos, mas também pode nos levar a adotar uma postura mais rígida para lidar com os nossos sentimentos. Por isso, é importante ser cuidadoso ao se dirigir a outra pessoa, evitando dialogar nos momentos em que você estiver com as emoções afloradas.Os arianos devem ser duplamente cautelosos com os seus impulsos hoje, pois esses podem desencadear situações catastróficas por motivos irrelevantes que poderiam ser ignorados até que você consiga ter uma visão mais racional. Uma maneira benéfica de transmutar toda essa energia é encontrando desafios no trabalho que te interessem verdadeiramente.