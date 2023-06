Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de junho

Signo de Áries hoje

O Sol nasce já no domínio de Câncer - ontem, por volta das 11h57, o astro-rei cruzou a fronteira de Gêmeos e passou a iluminar o signo do lar, da maternidade e da memória. Isso também marca, aqui no hemisfério sul, o início do inverno. É comum sentir vontade de ficar mais tempo em casa, curtindo o aconchego e o descanso. Câncer fala muito do fluxo de doar e receber, portanto, cuidar e ser cuidado pelas pessoas que amamos é algo que aquecerá nossos corações, trazendo felicidade próspera. Ângulos harmoniosos que o Sol faz com Saturno, Júpiter e Plutão conferem a força necessária para criar mudanças concretas, em especial no âmbito profissional. A Lua faz conjunção com Vênus e Marte em Leão, favorecendo os sentimentos de bem-estar e autoconfiança. Me siga no Instagram (@brendanorin) e tenha um ótimo dia!Marte está muito bem posicionado e aspectado, em harmonia com Vênus e a Lua. Isso tudo acontecendo em Leão, que é um signo de fogo como o seu, faz com que você se sinta muito generoso, tenha vontade de ajudar ativamente no sucesso dos seus amigos e pessoas que, para você, são importantes. Sua sexualidade ativa ainda pede que você trabalhe a energia do desejo e o vigor na cama - deixe fluir e acontecer. Mantenha o cuidado com acidentes e imprevistos.