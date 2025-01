Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de janeiro

Nesta quarta, a Lua Minguante em Escorpião chega trazendo a necessidade de abrir mão de algo para seguir mais leve. Este é um momento de fazer ajustes e de deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido, mas isso pode vir com a sensação de pagar pedágios emocionais.



O dia ganha um tom mais sereno com o encontro amigável da Lua com Saturno, favorecendo escolhas maduras e responsáveis. É um convite para desacelerar, refletir e se conectar com suas prioridades, sem pressa ou drama. Aproveite essa energia para organizar o que está pendente e alinhar seus planos com mais segurança e estrutura.

Signo de Áries hoje

Não lute contra o que precisa ser deixado para trás. Aceitar o fim de um ciclo pode ser libertador.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.