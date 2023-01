Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de janeiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua permanece em Aquário durante todo o dia, te convidando a buscar mais expansão. Essa lunação chega como forma de incentivar uma fase mais criativa, autêntica e livre. É hora de voar, de confiar nos seus talentos e no seu potencial, dando mais ouvidos para o que sua alma vem pedindo. Esse movimento é potencializado pelo fim da retrogradação de Urano, planeta regente de Aquário, que diz sobre confiar no seu poder e na sua capacidade para mudança. Aproveite a clareza do momento para trabalhar suas metas de forma mais rápida e prática, já que a energia aquariana tem como base a inovação, tecnologia e criação.A Lua em Aquário forma sextil com Quíron em seu signo logo pela manhã, trazendo muita energia para se movimentar física e mentalmente. Muitas ideias podem surgir ao longo do dia, aproveite esses insights para anotar tudo que deseja realizar durante a semana.