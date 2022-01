Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de janeiro

Signo de Áries hoje

A conjunção que está acontecendo entre o Sol e Mercúrio, que ainda está em movimento retrógrado, continua influenciando nossas vidas nos próximos dias. Como esses dois astros estão transitando por Aquário, signo relacionado ao pensamento revolucionário e à imprevisibilidade, precisamos estar preparados para que as coisas aconteçam de forma diferente do planejado. Com a influência das energias aquarianas, passamos a repensar muitas das coisas que antes eram certeiras, mas é preciso ter cuidado com a vontade de tomar atitudes impulsivas com base nesses questionamentos. Com Mercúrio retrógrado, precisamos ter cuidado com aquilo que for decidido nesse momento, porque nosso raciocínio não está tão claro e certeiro como de costume.A proximidade entre o Sol e Mercúrio faz com que você esteja muito impaciente e será preciso ter cuidado com a forma que vai reagir aos imprevistos, para não acabar piorando a situação. Depois que o problema aconteceu, não adianta focar em quem foi culpado, mas sim em como isso pode ser resolvido e como você pode aprender com a experiência.