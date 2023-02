Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de fevereiro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua entra em Áries no começo da madrugada, trazendo mais energia e disposição para o nosso dia. Estamos vivendo a fase nova do ciclo lunar, e a Lua em Áries nos ajuda a abraçar as mudanças que estão acontecendo em nossas vidas com mais coragem. A conjunção que a Lua forma com Vênus proporciona um momento de renascimento, que impulsiona nossa autoestima e traz mais confiança. Além disso, Mercúrio em Aquário forma um trígono com Marte em Gêmeos, o que desperta nossa inteligência e praticidade, e ajuda a desenvolver novas ideias e projetos. Reconheça sua coragem, seu foco e sua determinação para perseguir seus objetivos.Hoje Mercúrio está formando um trígono com Marte - o planeta regente de Áries. Esse aspecto poderoso te ajuda a expor seu ponto de vista de forma mais original e convincente, o que pode ser muito bom no trabalho. Nas relações pessoais, a paixão e a sedução ficam mais fortes.