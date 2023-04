Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de abril

Signo de Áries hoje

Hoje o dia se inicia com a entrada da Lua em Gêmeos, fazendo com que seja um final de semana muito propício para trocas, conversas, leituras, além de despertar uma maior curiosidade sobre diferentes assuntos. É um momento de agir com mais leveza em suas relações, sem tantas cobranças. A presença do Sol em Touro pede estabilidade, e é fundamental que esta estabilidade esteja em sincronia com esse novo olhar, criando momentos de lazer e descanso em meio a sua rotina e objetivos. Aproveite o Trígono entre a Lua e Plutão para começar o dia com mais energia, se movimentar e planejar seu final de semana. Só tome cuidado para que pequenos imprevistos não te impeçam de relaxar e descansar.A entrada da Lua em Gêmeos incentiva você a buscar novos conhecimentos, levando a um desejo mais forte de se comunicar e expressar seus sentimentos. Isso pode contribuir para melhorar suas habilidades de comunicação e socialização, sendo um ótimo dia para sair e curtir um pouco a vida.