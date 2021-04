Previsão do signo de Áries para hoje, 22 de abril

Hoje a Lua fica fora de curso entre as 9h e as 10. Caso você tenha algum compromisso nesse horário, procure sair com antecedência, porque esse trânsito lunar no deixa mais propensos a nos irritar com contratempos. Após esse horário, a Lua entra em Virgem, signo que é regido pelo elemento terra, assim como Touro (onde o Sol está transitando nesse momento). A soma desses dois posicionamentos é especialmente benéfica para a nossa vida profissional, nos ajudando a realizar nossas tarefas com mais facilidade. Por esse motivo, uma dica interessante é que você organize sua rotina e cultive o hábito de manter uma agenda, para que consiga equilibrar os seus compromissos de acordo com as suas necessidades. Lembre-se que, fazendo um planejamento e criando o costume de seguí-lo, você se sente mais satisfeito consigo mesmo e consegue aproveitar os momentos de lazer sem culpa. Durante a estadia da Lua em Virgem (até o sábado a tarde), tenha cuidado para não se fechar emocionalmente.

Signo de Áries hoje

A cobrança pessoal e, principalmente, profissional que é característica dos signos de terra, podem fazer com que você se sinta um pouco frustrado hoje. Porém, não deixe isso te desanimar, mas procure identificar o que está te fazendo sentir insatisfeito, para perceber exatamente o que você pode melhorar.



