Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de maio

Neste domingo, um novo ciclo se inicia com a entrada do Sol em Gêmeos. Sob essa influência, seremos impulsionados a explorar diferentes ideias, comunicar nossos pensamentos e buscar aprendizados. No entanto, o Sol em Gêmeos também traz consigo desafios, como dispersão mental e dificuldade em manter o foco. Além disso, o aspecto tenso entre Marte e Plutão pode gerar tensões e confrontos. É preciso canalizar essa energia de forma construtiva, evitando reações impulsivas e acolhendo nossos sentimentos. Aproveite esse período para se expressar de maneira autêntica e criativa, promovendo o diálogo e a troca de ideias, mantendo-se aberto a pontos de vista diferentes.Hoje a Lua em Gêmeos traz um aspecto harmonioso com Quíron em Áries. Isso pode lhe proporcionar uma oportunidade de cura emocional e autoconhecimento. É um momento favorável para explorar sua identidade, superar medos e feridas antigas. Busque a expressão autêntica de quem você é e abra-se para novas possibilidades de crescimento pessoal.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.