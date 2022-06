Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de junho

Signo de Áries hoje

Essa terça-feira é marcada por aspectos importantes que estão acontecendo no céu, que são muito relevantes do ponto de vista da Astrologia. Podemos considerar, também, que o movimento dos astros pode causar efeitos contraditórios, principalmente relacionados ao que estamos sentindo agora. Isso significa que precisaremos ter mais paciência com nós mesmos, porque a sensibilidade que está sendo ativada hoje pode fazer com que as situações do dia a dia ganhem um peso a mais. Além das energias cancerianas que estão afloradas pela entrada do Sol em Câncer, a Lua minguante que está acontecendo hoje em Peixes pode dar ainda mais força para nossa intuição. Dessa forma, estamos mais sensíveis a alguns incômodos internos que estávamos tentando evitar - mesmo que sem perceber.Os nativos de Áries devem ter cuidado com a impulsividade. Apesar da atmosfera mais romântica e sensível que é despertada pelo Sol neste momento, algumas emoções são mais difíceis de lidar. Lembre-se de ter cuidado com a forma que se comunica, porque você pode ser insensível sem notar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.