Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de junho

'Hoje o Sol ingressa no signo de Câncer, o que indica o início de uma nova fase em nossos relacionamentos. Durante o último mês, esse astro estava transitando por Gêmeos, o que nos fez sentir mais ansiosos e inconstantes, devido ao alto fluxo de pensamentos. Câncer, por sua vez, é considerado um signo mais calmo em se tratando da forma como influencia a nossa comunicação e a nossa afetividade. Ficamos mais sensíveis e carentes do que usual e, consequentemente, tendemos a prestar mais atenção no outro e a demonstrar mais nossos sentimentos. Esse comportamento mais cuidadoso com o outro possibilita que as pessoas se conectem mais e tenham mais empatia. Porém, existe o lado negativo, que envolve as expectativas que podemos criar ao fazer algo por uma pessoa amada, esperando que seja recíproco. O equilíbrio é uma real necessidade em qualquer relacionamento, mas também é preciso ser flexível para compreender que é errado esperar que a pessoa corresponda a todas as suas expectativas (principalmente quando se trata de algo que não foi conversado entre vocês).'

Signo de Áries hoje

Apesar do potencial negativo despertado pela entrada do Sol em Câncer, os nativos de Áries precisam ter cuidado com o poder das suas emoções nesse momento. As energias cancerianas afloram todos os sentimentos e é possível que eles sobreponham a razão. Tenha cuidado com atitudes impulsivas e manipuladoras.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.