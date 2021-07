Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de julho

Hoje a Lua está em Sagitário até as 19:40, quando ingressa em Capricórnio, e forma vários aspectos benéficos ao longo do dia. Toda a conjuntura astrológica indica um momento propício para a expansão, para que a gente mentalize tudo aquilo que almejamos verdadeiramente, para começar a nos movimentar nesse sentido.

Porém, como nem tudo são flores, existem dois horários principais em que devemos ter mais cuidado: por volta das 8:30, quando a Lua forma uma quadratura com Netuno; e entre 19:30 e 19:40, que são apenas dez minutos em que a Lua ficará fora de curso. O aspecto entre a Lua e Netuno indica que podemos exagerar, principalmente no sentido de criar expectativas ilusórias. Somos convidados a tomar coragem de agir, tirando nossos planos do mundo das ideias para realmente colocá-los em prática.

Com as energias capricornianas que são evidenciadas no final do dia, teremos mais clareza mental para entender quais são os próximos passos que devem ser tomados.

Amor

Hoje a Lua também forma trígono com Marte (planeta regente de Áries) em Leão, o que pode fazer com que você fique mais impaciente, sendo preciso ter cuidado para não iniciar discussões quando as coisas saírem do esperado.

Carreira

O alto fluxo de pensamentos ocasionado pelos vários aspectos que a Lua está formando hoje te deixa mais ansioso(a) e criativo(a), o que indica um bom momento para se dedicar a encontrar novas maneiras de resolver os problemas no trabalho.

Dinheiro

Se você ainda não tirou um tempo para estudar mais sobre investimentos (como foi indicado nos últimos dias), não perca a oportunidade! As energias sagitarianas trazem muita sorte e prosperidade.

