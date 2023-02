Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de fevereiro

Signo de Áries hoje

Ontem a Lua entrou na fase Nova em Peixes, despertando nosso lado mais sensível e sonhador. Novas ideias, planos e experiências estão surgindo, e temos a oportunidade de começar novos ciclos com mais confiança e propósito. É hora de viver nossos sonhos e desejos, mas lembrando de manter os pés no chão. Além disso, Vênus está entrando em Áries e formando um aspecto poderoso com Plutão. Esse movimento é sinônimo de renovação e regeneração de assuntos profundos em nossos relacionamentos. O momento astrológico é importante para finalizar ciclos, com o coração aberto para os que estão começando.A entrada de Vênus no seu signo traz mais energia e determinação para os seus dias, além de apimentar a vida amorosa. Mas tenha cuidado com seus impulsos - nem tudo vale a pena.