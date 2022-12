Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de dezembro

Signo de Áries hoje

Hoje acontece o Solstício de Verão, o que significa que esse é o dia mais longo do ano, e para a Astrologia, o dia em que o Sol entra em Capricórnio. Por isso, aproveite o fim da temporada sagitariana, marcada por sua leveza e por despertar a busca por transformações, para fazer algo que goste e comemorar essa mudança de estação. Agradeça por tudo que aconteceu na última estação, e pense no que quer celebrar e colher neste novo ciclo. A Lua em Sagitário hoje nos convida a comemorar por tudo que está acontecendo agora, e por aquilo que vamos conquistar. Aproveite a energia de Capricórnio, evidenciada pelos trânsitos do Sol, Vênus e Mercúrio, para identificar as muitas possibilidades que podem ser plantadas. Tenha mais organização, e retome com mais maturidade suas escolhas.A presença do Sol, Vênus e Mercúrio em Capricórnio pode desafiar suas relações. Você, ariano, pode se expressar de forma ríspida demais, e acabar agindo por impulso. Lembre-se que nem sempre uma opinião é bem-vinda.