Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de outubro

A semana parece tranquila. O céu deu uma trégua nos últimos dias. Foi um pós-eclipse necessário. Numa semana de Lua nova, onde tudo ainda está oculto, e a Lua um pouco tímida. Mas agora a Lua começa a aumentar. E ela vem cautelosa, segurando uma foice e removendo as pedras do caminho, é como se algo começasse a brotar com força e entusiasmo.

Você acorda com muita clareza mental, entendimento e muita compreensão dos eventos que estão acontecendo ao seu redor. E agora você pode tentar colocar em prática na sua vida e ampliar sua visão para os próximos passos. Mas uma tensão entre Sol, Mercúrio e Plutão acaba dando uma balançada. Algumas coisas precisam ser finalizadas.

ÁRIES

Você não tá afim de puxar o saco, né, ariano(a)? Nessa instabilidade, o melhor a fazer é tomar uma dose extra de diplomacia, pois você tem uma chance de ouro à sua espera. Mercúrio e Sol juntinhos trazem ótimas possibilidades. O problema, é que no meio do caminho, aparece Plutão, que complica tudo! Pode ser um chefe ou alguém com certa autoridade que tira você do sério.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.