Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de novembro

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua continua transitando por Libra, o que indica um bom momento para nos comunicar e cultivar os relacionamentos. Porém, no início da manhã, a Lua forma uma tensão com Quíron, astro relacionado às nossas feridas emocionais. Esse aspecto desafiador entre os dois planetas pode nos levar a reviver (ainda que de forma inconsciente) algumas dores. Apesar de não ser fácil lidar com esses assuntos, ao entrar em contato com as emoções que pesam nos ombros, temos a possibilidade de ressignificá-las - e não apenas nos entregar a dor que elas causam. Nos entregar até pode parecer mais fácil, mas apenas perpetua um ciclo de sofrimento, em que ignoramos e reprimimos a dor, mas esse sentimento sempre retorna de forma inconveniente (e às vezes 'disfarçado' de outra coisa).Como Marte, o planeta regente dos arianos, ainda está em movimento retrógrado, você pode ter dificuldade para enxergar o lado bom das coisas, sem se irritar primeiro. É importante acolher esses sentimentos, sem deixar que eles sejam predominantes. Quando estiver com raiva ou chateado, é interessante ficar mais reservado até que esses sentimentos se estabilizem e você consiga dialogar consigo mesmo, antes de conversar com outras pessoas.