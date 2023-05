Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de maio

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua fica em Gêmeos durante todo o dia, formando uma quadratura com Saturno, que pede que tenha mais atenção em relação ao que vem gerando estresse e sobrecarga em sua rotina, e um sextil com Lilith em Leão, que traz uma energia expressiva e comunicativa para suas trocas. Além disso, muitos outros trânsitos ocorrem ao longo do dia, sendo muito importante se atentar a oscilação de humor, imprevistos, mudanças de pensamentos e tomadas de decisões repentinas. Aproveite a energia de Gêmeos para sair, fazer alguma atividade de lazer que te motive a olhar mais para si mesmo, reconhecendo e refletindo sobre seus desejos e ideais.A Lua em Gêmeos traz uma necessidade de se comunicar e ter mais interações sociais, isso pode ser muito positivo para interagir em seu ambiente de trabalho e ter novas trocas. Você pode sentir sua mente mais ágil e curiosa, fazendo com que se movimente em busca de novas informações e experiências.