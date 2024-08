Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de agosto

Você está se desprendendo. E desprender-se da forma é como morrer, ou seja, transformar-se. Você só precisa aceitar as situações que a existência está lhe enviando, elas são necessárias para o seu crescimento interior. Com a Lua em Peixes, há uma forte energia de dissolução e liberação. Este é um momento ideal para se desapegar de padrões emocionais antigos, ilusões ou qualquer coisa que não esteja mais servindo ao seu crescimento. Peixes é um signo ligado à intuição, empatia e ao reino dos sonhos, então é possível que algo que você esteja carregando no seu inconsciente precise ser solto. Meditação, rituais de purificação ou até mesmo momentos de introspecção podem ajudar a identificar e liberar essas energias. No final do dia, a Lua encontra Saturno e sensação de que falta algo pode incomodar. Permita-se sentir e explorar essa falta, pois pode ser o impulso necessário para uma transformação interna significativa.

Signo de Áries hoje

Você está acostumado a seguir em frente com força e determinação, e esse vazio interno que você não consegue explicar pode parecer desconcertante, até mesmo desafiando a maneira como você normalmente lida com as coisas. Esse vazio pode ser um sinal de que, por mais que você esteja sempre em movimento, há algo dentro de você que precisa de atenção e cuidado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.