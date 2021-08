Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de agosto

Durante essa noite a Lua ficou fora de curso e só voltou a transitar normalmente após as 5:50, quando ingressou em Aquário. É comum que você tenha sentido dificuldades para dormir durante essa noite por estar pensando demais, ou até mesmo ter sonhos inquietantes. Apesar disso, o trânsito da Lua por Aquário pode trazer influências positivas principalmente para o trabalho, te ajudando a pensar ‘fora da caixa’ para lidar com os problemas do dia a dia. É preciso ter atenção às situações que estão se desenrolando nesse momento, porque a Lua cheia que acontece no domingo(21), ainda nesse signo, serve para iluminar o que você está vivendo, trazendo mais clareza mental. Porém, para isso é preciso ter a coragem de encarar aquilo que não é agradável, sejam sentimentos, situações ou pessoas. Para que isso seja resolvido e você possa seguir em frente nessa nova fase lunar, esteja atento aos sinais que os astros estão mandando nesse momento.

Signo de Áries hoje

Desde a semana passada Vênus, o planeta que rege nossos relacionamentos, está transitando por Libra, o signo da diplomacia e da harmonia. A influência das energias librianas evidencia a necessidade de dialogar com mais serenidade, porque só assim é possível construir uma relação saudável e estável.



