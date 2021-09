Previsão do signo de Áries para hoje, 2 de setembro

Hoje a Lua continua transitando pelo signo de Câncer, o que nos deixa mais sensíveis e emotivos. Apesar dessa tendência a ficarmos mais desanimados, principalmente se estivermos passando por algum problema pessoal, a Lua forma um aspecto harmônico com Urano no início do dia. O sextil entre esses dois astros favorece mudanças positivas em nossas vidas, por isso, esse é um momento propício para transformar de vez os hábitos que você sabe que não estão sendo mais benéficos. Por outro lado, a influência de Urano pode nos deixar mais impulsivos e, por isso, é preciso ter cuidado para não falar coisas que magoem as pessoas que amamos e também para não nos deixar ferir tanto por algo que for dito. Por volta das 9:45 a Lua forma um trígono com Netuno em Peixes e um sextil com Marte em Virgem, o que configura um pequeno trígono menor, que é um aspecto muito favorável para a Astrologia. Aproveite a parte da noite para ouvir sua intuição e ter conversas inspiradoras.

Signo de Áries hoje

A sensibilidade extra evidenciada pela Lua em Câncer faz com que você dê um foco maior a questões emocionais, principalmente no âmbito familiar. Nesse momento, os assuntos delicados que estão causando turbulência com a sua família podem ficar mais evidentes. Tenha paciência e evite ficar apontando os erros dos outros.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.