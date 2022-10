Previsão do signo de Áries para hoje, 2 de outubro

Signo de Áries hoje

Hoje é um dia muito importante, tanto no cenário astrológico, quanto politicamente. A Lua entra na fase crescente em Capricórnio, que é um signo relacionado à ordem, ao poder ao e dever, ou seja, tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo como sociedade. A influência de Capricórnio chama a atenção para as nossas responsabilidades, e nos ajuda a refletir um pouco mais antes de votar, já que essa é uma das decisões mais importantes para um cidadão. Devemos tomar cuidado com os sentimentos exaltados, já que durante o dia a Lua formará uma quadratura com Júpiter, e outra com Vênus. Esses aspectos nos convidam a respirar fundo, e a não deixar que os exageros e ânimos exaltados afetem nossas decisões e a nossa capacidade de dialogar - que é muito diferente de brigar, gritar ou tentar impor sua opinião. Tenha cuidado com as redes sociais e com as manifestações políticas ao longo do dia - não devemos esquecer que o respeito deve sempre vir em primeiro lugar. A boa notícia astrológica, que nos ajuda a lidar com esse momento que pode ser turbulento para o país, é que Mercúrio retrógrado finalmente chegou ao fim, e promete trazer mais clareza mental.A Lua em Capricórnio traz aspectos desafiadores para o dia dos arianos, e a sua impulsividade pode acabar deixando você um pouco exaltado, já que precisa tomar grandes decisões. Não deixe que as tensões desse dia afetem suas ações e a forma de se relacionar. Tenha cuidado ao se comunicar e agir.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.