Previsão do signo de Áries para hoje, 2 de junho

Signo de Áries hoje

Hoje é um dia de olhar para dentro: quais são nossos reais desejos, sonhos e vontades? O que aprendemos a fazer para agradar os outros, e o que deixamos de ser por medo de sermos julgados? Colocar limites é muito importante para que a felicidade plena aconteça. Abra espaço para novidades e encontros com amigos: um aspecto favorável entre a Lua e o signo Ascendente traz oportunidades sociais. Em contrapartida, uma quadratura entre Ascendente e Meio do Céu causa dispersão no trabalho e mantém a maioria das pessoas focadas em projetos pessoais ou perdidas em pensamentos.A necessidade de cuidar mais da sua própria saúde física e emocional fará com que se afaste de algumas amizades. O alívio deixado pelo caminhar da Lua abre espaço para sentir os benefícios da aproximação entre Vênus e Marte, que traz desejo e paixão à vida cotidiana.