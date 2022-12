Previsão do signo de Áries para hoje, 2 de dezembro

Signo de Áries hoje

No início desta madrugada a Lua entrou em Áries, despertando mais energia e ânimo, o que pode, inclusive, ter causado alguma dificuldade no sono ou sonhos mais marcantes. A força ariana nos convida a movimentar o corpo, para liberar substâncias que auxiliam na saúde física e mental. Essa movimentação pode ser um exercício, um esporte ou até mesmo um alongamento, o importante é sair um pouco da zona de conforto para que toda essa energia não se transforme em ansiedade. O mês de dezembro costuma despertar nostalgia e esperança, mas também acaba causando cobranças em relação ao que gostaríamos de ter construído até aqui. É importante refletir que, mesmo que algo não tenha acontecido como previsto, as vivências desse ano possibilitaram o desenvolvimento de novas habilidades - sejam elas profissionais, pessoais, emocionais ou relacionais. Aproveite a confiança que é proporcionada pelas energias arianas hoje para dar mais valor ao que você conquistou até aqui.A entrada da Lua no seu signo faz com que essa sexta-feira seja mais animada. Aproveite para cumprir as tarefas do dia logo pela manhã. Os aspectos que se formarão ao longo da tarde podem fazer com que seja um pouco difícil manter a concentração. Busque ter momentos de lazer à noite, mas tenha cuidado com excessos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.