Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de setembro

O Sol em Virgem forma um aspecto harmonioso com Urano, trazendo a energia das surpresas e mudanças inesperadas. Fique atento, pois algo novo pode surgir, e você precisará se abrir para as novidades. Não deixe que as oportunidades passem despercebidas – um novo caminho, uma pessoa inesperada, ou até mesmo uma ideia que aparece do nada pode fazer toda a diferença. Abrace o inesperado e veja onde ele pode te levar.



No período da tarde, a Lua em Áries interage com Júpiter, promovendo conversas leves e fluídas. Pode ser aquele bate-papo amigável que traz clareza e otimismo. O dia de hoje vem com um gás extra, uma dose de impulso que pode te fazer sentir que, finalmente, as coisas estão começando a acontecer.

Signo de Áries hoje

Com a Lua passando pelo seu signo e a interação com Júpiter, você pode se sentir energizado e pronto para agir. Este é um momento de tomar a iniciativa em algo novo. Aproveite as oportunidades que surgirem e confie no seu impulso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.