Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de setembro

Hoje pode ser um dia bem difícil, pois temos um céu repleto de desafios pela frente. A sensação é de um nevoeiro que baixou à sua frente e agora você não consegue enxergar nada.

O dia já começa com a Lua em Escorpião num cabo de guerra com Júpiter no signo de Touro. Cuidado com o excesso de expectativas e exageros.

Logo em seguida o Sol se opõe a Netuno. E entre as nuvens do céu e aa névoas do mar, algo fica nítido. Nem tudo é o que parece ser e você será sinalizado. Não se deixe levar por enganos!

Áries

A oposição entre Sol e Netuno traz uma necessidade de olhar para dentro, ariano(a). A semana inicia tranquila, sem muitos compromissos, então aproveite e tire um tempo para que você possa refletir sobre as situações que te limitam. Talvez esse seja um dia para cuidar do seu equilíbrio interior e aprender a lidar com seus medos. Quando você se equilibra por dentro consegue lidar melhor com as adversidades. De qualquer forma, atenção, porque sua saúde pode ficar mais fragilizada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.