Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de setembro

Signo de Áries hoje

Essa semana se inicia com o trânsito da Lua minguante pelo signo de Câncer. Isso significa que precisaremos começar a segunda-feira de forma um pouco menos acelerada do que de costume, porque a produtividade pode ser afetada pelas questões pessoas que estamos passando neste momento. Por mais que seja necessário saber gerenciar nossas emoções, para que elas não afetem descontroladamente a vida profissional, por exemplo, também é essencial sermos compreensivos com nós mesmos. Faça um pequeno exercício: imagine que um amigo próximo está contando para você sobre as dificuldades que está vivendo agora (que são exatamente as mesmas que você) e reflita: você está se acolhendo da mesma forma que acolheria uma pessoa amada?Os arianos podem se sentir menos produtivos durante essa segunda-feira, mas algumas mudanças estruturais no trabalho e nas tarefas de casa podem ocorrer, mesmo que não seja por vontade própria. Aproveite a Lua Minguante em Câncer para pensar e trabalhar com calma, sem que seus sentimentos intensificados por ela o atrapalhem.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.