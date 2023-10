Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de outubro

A Lua buscadora segue livre no Céu. Mas no período da tarde, enclausurada na névoa, ela experimenta algumas incertezas. Netuno traz algumas confusões e um pouco de preguiça. E você vai ter que se esforçar muito caso precise se concentrar no trabalho ou nos estudos.

Ainda bem que o Sol e Mercúrio chegam e te salvam da ilusão. A palavra-chave é clareza. E você retoma, retorna. A visão fica limpa, a atenção é redobrada e, no fim da tarde, tudo que Netuno quis encobrir é exposto.

A noite Saturno lhe parabeniza pelo trabalho bem feito. Deu tudo certo. E você vai dormir com aquela sensação de dever cumprido.

Áries

Você sabia que a sua mente pode ser sua maior inimiga, ariano(a)? Não se deixe iludir. Preste atenção a tudo que passa pela sua mente durante o dia. Anote tudo, os pensamentos, as memórias e todas as histórias que ela conta sobre você. Depois você vai perceber o quanto ela te mantém ocupado(a) e aprisionado(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.