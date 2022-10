Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de outubro

Signo de Áries hoje

Nesta quarta-feira, a Lua continuará transitando por Leão durante todo o dia. Caso você tenha liberdade para organizar seus horários hoje, é preferível adiantar o que for mais importante no período da manhã, ou deixar para depois das 18 horas. Os aspectos que estão se formando entre os astros fazem com que a parte da tarde seja um pouco mais intensa e as coisas podem não fluir da forma que você gostaria. Por outro lado, esses trânsitos que acontecem durante a tarde podem representar um impulso que ativa a criatividade e a autenticidade, o que pode ser aproveitado no trabalho e também na vida pessoal. Sabendo disso, observe o que vem à tona hoje a partir das suas relações - os próximos dias trarão mais clareza sobre seus relacionamentos e o que você busca neles.Pode ser que nos próximos dias você se depara com algum conflito entre o que você deseja e aquilo que as suas relações estão exigindo. Por isso, tenha um pouco mais de cuidado na sua forma de se comunicar. Fique atento para não agir com arrogância, ou pensar em ‘revidar’ caso alguém aja assim ao seu redor.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.