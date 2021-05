Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de maio

Desde o início da semana, a Lua - astro que rege nossas emoções - estava transitando por Leão, o que nos ajudou a começar a semana com mais energia e determinação. Hoje esse astro entra na fase crescente, nos convidando a descobrir mais sobre nós mesmos, incluindo novos prazeres. Além disso, essa lunação pode despertar certo egoísmo e, conjunta a presença do Sol em Touro, evidencia o materialismo que, infelizmente, tem norteado grande parte das decisões, inclusive as governamentais. Às 18h a Lua ingressa em Virgem, e devemos ter muito cuidado com a irritabilidade perante a situações que saírem do controle, porque tendemos a querer controlar as coisas e pessoas à nossa volta. A organização e a estabilidade são necessidades despertadas pela influência de Virgem, mas caso essas energias não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante e impaciente. Isso é especialmente problemático quando não conseguimos dialogar a respeito do que estamos sentindo e acabamos agindo de forma incompreensível para as outras pessoas, que não sabem o que está motivando esse comportamento.

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua está formando dois aspectos tensos com o Sol e com Júpiter, que afloram as emoções de forma um pouco perigosa, nos deixando egocêntricos e aventureiros. Por isso, é muito importante se esforçar para não falar algo indevido em um momento estressante ou tomar alguma decisão arriscada.



