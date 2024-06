Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de junho

O dia amanhece sob uma oposição Lua e Urano. A manhã pode ser de imprevistos, enganos ou descobertas. No período da tarde a Lua chega no signo de Sagitário e você só precisa buscar um sentido maior para a sua vida. Você estará emocionalmente preparado para buscar uma solução e se conscientizar do seu papel. A noite é de transmutação e regeneração emocional.

Signo de Áries hoje

Sua intuição está em alta. Antes de fazer uma escolha, sinta e deixe seu coração te guiar. Se entregue a mudança. Hoje você está muito mais otimista. Aproveite o bom astral para se divertir e buscar novas experiências.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.