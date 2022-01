Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de janeiro

Signo de Áries hoje

O contexto astrológico dos últimos dias tem despertado sentimentos intensos e situações marcantes. Precisamos respirar fundo, analisar as situações com calma e pensar muito antes de tomar decisões importantes, porque as coisas não vão desacelerar por enquanto. A Lua, que ingressou em Leão ontem, está nos desafiando a manter a ‘postura’ quando as coisas não acontecerem exatamente da forma que queríamos (o que tem sido recorrente nos últimos dias, né?). É necessário, sim, nos expressar quando algo causa chateação, mas é preciso saber fazer isso utilizando a tonalidade certa e em um momento propício. Além disso, hoje no fim do dia o Sol ingressa em Aquário e começa a despertar questionamentos e mudanças repentinas.A proximidade entre o Sol e Mercúrio pode impulsionar atitudes egoístas, porque amplifica o seu orgulho, fazendo com que você acredite saber o que é o melhor a se fazer - para si mesmo e para as outras pessoas, mesmo que elas discordem disso. Tente não permitir que essa teimosia gere grandes discussões.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.