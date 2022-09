Previsão do signo de Áries para hoje, 18 de setembro

Signo de Áries hoje

Ontem a Lua entrou na fase minguante enquanto estava fora de curso em Gêmeos, nos deixando confusos e cansados. As coisas que sugam a nossa energia podem se tornar mais nítidas hoje, com a entrada da Lua em Câncer pela manhã. Atente-se aos pensamentos que estão causando angústia, tentando identificar o que você pode fazer para modificar os hábitos e situações que estão sendo prejudiciais em sua rotina. Muitas vezes, acabamos focando muito em ajudar e apoiar as pessoas que amamos, mas deixamos de priorizar nosso próprio bem-estar. É importante encontrar refúgio em quem amamos, e cultivar nossa rede de apoio. Apesar disso, o autoconhecimento é essencial para que você saiba mediar suas emoções, e encontrar acolhimento em sua própria companhia. A quadratura que a Lua forma com Mercúrio retrógrado hoje evidencia essa dualidade, e é preciso ter cuidado para não descontar sua carência nas pessoas que você ama, vendo problemas onde não têm.Apesar da Lua ter saído de Gêmeos na noite anterior, o que deixava os arianos ansiosos e instáveis, isso pode persistir, já que ela se encontra agora em Câncer, deixando os sentimentos à flor da pele. Uma ótima ideia para hoje é praticar alguns exercícios de respiração. Não adianta ficar preocupado com algo que você não pode controlar.