Previsão do signo de Áries para hoje, 18 de maio

A presença da Lua em Leão nos deixa mais alegres e determinados, mas também pode despertar um comportamento egocêntrico. Essa influência leonina é evidenciada pelo trígono que Vênus em Gêmeos está fazendo com Saturno em Aquário hoje, configurando um momento delicado para nossos relacionamentos afetivos, porque tendemos a ser sinceros demais, com certa frieza, o que acaba gerando conflitos. Esse aspecto pode nos levar a analisar excessivamente nossas escolhas dentro da relação e também aquilo que nos incomoda no outro. Essa reflexão é necessária para que possamos entender o que realmente estamos buscando ao nos relacionar com outras pessoas, mas também devemos ter cuidado para não estabelecer expectativas inviáveis. É preciso compreender que quando escolhemos nos comprometer com alguém, isso não significa que a pessoa tem que satisfazer todos os seus desejos e você os dela. A compatibilidade é algo fundamental para uma relação saudável, mas não podemos mudar quem somos para nos adequar ao outro e nem esperar o movimento contrário, porque isso acaba gerando frustrações posteriormente.

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua está formando uma oposição com Saturno, o que pode dificultar a comunicação, fazendo com que você seja mal interpretado. Por isso, é necessário ter paciência para se expressar, principalmente em se tratando de assuntos delicados que envolvam a pessoa com que você se relaciona (ou deseja se relacionar).



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.