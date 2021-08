Previsão do signo de Áries para hoje, 18 de agosto

Hoje a Lua ingressou em Capricórnio por volta das 3 horas, o que faz com que seja um dia em que sentimos uma maior necessidade de resolver as pendências e a organizar melhor a vida no trabalho (e até mesmo a vida financeira). Além disso, Mercúrio (que é considerado o planeta das ideias e da comunicação) está formando uma conjunção com Marte (astro relacionado à coragem e a assertividade) em Virgem, que é um signo de terra assim como Capricórnio. Toda essa energia do elemento terra que está nos influenciando entre hoje e amanhã faz com que esse seja um bom momento para estruturar melhor seus planos e para começar a tirá-los do papel, dando pequenos passos em direção ao que você almeja. O contexto astrológico também é adequado para trocas e aprendizado. Portanto, se você está passando por uma situação difícil, é interessante se abrir para alguém que você confie. Independentemente do assunto (seja relacionado ao trabalho ou à vida pessoal), ouvir pontos de vista diferentes sempre é uma oportunidade de crescimento.

Signo de Áries hoje

Aproveite o encontro entre Mercúrio e Marte (planeta regente em Áries) para inserir alguma atividade em sua rotina que te ajude a alcançar seus objetivos. Esse aspecto representa um convite para que você reflita e realmente mantenha a disciplina necessária para manter seus compromissos consigo mesmo(a).



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.