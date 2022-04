Previsão do signo de Áries para hoje, 18 de abril

Signo de Áries hoje

Nesta semana, a influência de Peixes continua intensa, já que Marte entrou neste signo na última sexta-feira (15). Além disso, Netuno, Saturno e Vênus já estavam transitando por Peixes, o que forma um alinhamento planetário. A presença da Lua em Escorpião - que é um signo de água, assim como Peixes - configura um momento de reflexão, introspecção e transformação que todos nós vivemos, mesmo que de formas diferentes. Além disso, a Lua está formando uma oposição com Urano em Touro, somos direcionados a perceber certos padrões de comportamento e crenças limitantes que estamos alimentando, mas que não são mais benéficas. Apesar de ser considerado um aspecto desarmônico, essa quadratura nos leva a ter uma percepção mais assertiva de nós mesmos, sabendo identificar nossos limites e necessidades.Mudanças de atitude e mentalidade estão rolando para que você se sinta com mais poder de ação e transformação. A presença da Lua em Escorpião faz com que a autoconfiança para colocar as coisas em prática esteja diretamente relacionada com a forma que você encara suas inseguranças. Tentar acobertar seus sentimentos apenas causa confusão mental.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.