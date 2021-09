Previsão do signo de Áries para hoje, 17 de setembro

Hoje a Lua, planeta que rege as nossas emoções, entra em Aquário e nos deixa mais observadores e visionários, além de despertar críticas construtivas que abrem nossa mente para novas possibilidades. As energias aquarianas nos levam a prezar por sentimentos mais racionais, renegando emoções como o ciúmes e o medo, por considerá-las, de alguma forma, inferiores. O grande problema é que, dessa forma, ficamos mais frios e irritados (na tentativa de ignorar essas sensações), o que pode acabar criando distanciamento nas relações afetivas. É preciso ter cuidado para não querer que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade, porque essa inflexibilidade apenas dificulta o processo (seja uma conversa com quem você se relaciona ou um problema no trabalho). Para aproveitar melhor as energias de hoje, principalmente no trabalho, onde a responsabilidade virginiana e a capacidade de criação aquariana podem formar um combo muito poderoso, é necessário ter cuidado para não ser arrogante agir como se fosse o “dono da razão”.

Signo de Áries hoje

A configuração atual dos astros pode te levar a ficar irritado com facilidade, porque a presença da Lua em Aquário inspira um olhar mais crítico e inclinado a buscar transformações. Sabendo disso, tenha cautela para não ter atitudes extremistas e não tome nenhuma decisão efetiva nesse momento.



