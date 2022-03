Previsão do signo de Áries para hoje, 17 de março

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua em Virgem está formando oposições com todos os astros que estão em Peixes: o Sol, Júpiter e Netuno. Esses aspectos são considerados desafiadores na astrologia, como se houvesse uma "disputa" entre energias opostas. Enquanto Peixes nos deixa mais sonhadores e livre de alguns tipos de imposições e limites sociais, Virgem é conhecido por ser 'certinho', organizado, prático e até um pouco cético. Por isso, tendemos a estar em um desses dois polos hoje, o que nos faz sentir culpados - é possível reconhecer que não é bom estarmos muito desatentos com os compromissos, mas também não é saudável que o estresse tome conta. Por isso, é importante refletir sobre aquilo que te ajuda a encontrar um ponto de equilíbrio interno, como algum hobby, uma atividade física ou uma música. Caso você ainda não tenha encontrado algo que tenha esse efeito, é um ótimo momento para ter novas experiências.A presença da Lua em Virgem chama atenção para a necessidade de dar mais atenção a si mesmo. Caso você esteja postergando algum cuidado com a saúde, principalmente, é preciso quebrar esse padrão e correr atrás do que for preciso para melhorar isso. Se tem muito tempo que você não faz um check up, aproveite para marcar esses exames.